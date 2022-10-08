В Пентагоне заявили об отсутствии угрозы пуска ракет КНДР для США

Индо-Тихоокеанское командование Пентагона заявило, что не видит для себя угрозы от пуска двух баллистических ракет Северной Кореей.

«Мы пришли к выводу, что это событие (запуск ракет — RT.) не представляет непосредственной угрозы для населения и территории США, а также наших союзников», — говорится в заявлении на сайте Индо-Тихоокеанского командования.

При этом отмечается, что запуск ракет свидетельствует о дестабилизирующем влиянии «незаконных программ Северной Кореи» по созданию оружия массового поражения и баллистических ракетных программ.

США привержены своим оборонным обязательствам перед Южной Кореей и Японией, подчеркнули в Пентагоне.

8 сентября телеканал NHK сообщил, что КНДР запустила сразу две, предположительно, баллистические ракеты, в сторону Японского моря. Они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.