NHK: запущенные КНДР ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии
КНДР запустила сразу две, предположительно, баллистические ракеты, в сторону Японского моря, они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщает NHK.
- AP
- © Lee Jin-man
В настоящее время японское Минобороны собирает всю информацию по запускам.
8 октября стало известно, что КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря.
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