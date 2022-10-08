NHK: запущенные КНДР ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии

КНДР запустила сразу две, предположительно, баллистические ракеты, в сторону Японского моря, они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщает NHK.

AP

© Lee Jin-man

В настоящее время японское Минобороны собирает всю информацию по запускам. 8 октября стало известно, что КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря.