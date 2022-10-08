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Посол заявила, что рейсы из Петербурга в Шри-Ланку возможны в ближайшем будущем

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Посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге заявила, что прямые рейсы из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга в Шри-Ланку возможны уже в ближайшем будущем.

Об этом она рассказала РИА Новости.

«Да, это обсуждается. Санкт-Петербург, Екатеринбург (в контексте авиарейсов в Шри-Ланку. — RT) обсуждаются», — указала собеседница агентства.

Министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана ранее сообщил о намерении властей восстановить авиасообщение с Россией к середине октября.

3 июня российская компания «Аэрофлот» приостановила рейсы в Коломбо из-за неблагонадёжности ситуации в части обеспечения беспрепятственных полётов в Шри-Ланку.

Речь идёт о том, что высокий коммерческий суд Коломбо издал запретительный приказ, согласно которому самолёт «Аэрофлота» не мог покинуть Шри-Ланку. 

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