Daily Mail: в Британии обследуют трубопроводы из-за опасений «минирования» Россией

Британские власти распорядились в срочном порядке провести обследование подводных кабелей и трубопроводов, опасаясь того, что их якобы могла «заминировать» Россия, пишет газета Daily Mail со ссылкой на источники.

«Министры (Британии. — RT) попросили ВМС провести обследование критически важных трубопроводов и кабелей на случай, если Россия уже установила дистанционные мины», — приводит текст материала РИА Новости.

По данным издания, все представители британского правительства следят за ходом расследования взрывов на «Северных потоках».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее призвала страны ЕС привыкнуть и подготовиться к угрозам, аналогичным диверсиям на «Северных потоках».

В Москве сообщили, что Россия изучит возможность проведения собственного расследования на месте ЧП на газопроводах в связи с нежеланием властей Дании привлекать российских специалистов.