В МИД заявили, что Россия фиксировала признаки повышения активности ядерных сил Запада
«Нами фиксировались признаки, свидетельствующие о повышении активности ядерных сил западных стран», — цитирует Воронцова РИА Новости.
Он подчеркнул «безответственную риторику» Запада.
Он напомнил, что на прошлой неделе военные представители США посредством СМИ угрожали нанести удары по Москве.
По его словам, если в Вашингтоне считают подобную риторику ответственной и допустимой, «то в этом зале подавляющее число стран с этим не согласится».
В Кремле неоднократно отмечали, что Россия может применить ядерное вооружение только в соответствии с положениями своей ядерной доктрины.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.