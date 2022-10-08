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В МИД заявили, что Россия фиксировала признаки повышения активности ядерных сил Запада

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Россия фиксировала признаки, которые говорили о повышении активности ядерных сил стран Запада. Об этом заявил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов.

«Нами фиксировались признаки, свидетельствующие о повышении активности ядерных сил западных стран», — цитирует Воронцова РИА Новости.

Он подчеркнул «безответственную риторику» Запада.

Он напомнил, что на прошлой неделе военные представители США посредством СМИ угрожали нанести удары по Москве.

По его словам, если в Вашингтоне считают подобную риторику ответственной и допустимой, «то в этом зале подавляющее число стран с этим не согласится».

В Кремле неоднократно отмечали, что Россия может применить ядерное вооружение только в соответствии с положениями своей ядерной доктрины.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

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