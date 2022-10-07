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Самолёт-разведчик ВМС США пролетел над газопроводом «Северный поток — 2» после аварии

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Спустя несколько часов после аварии на газопроводе «Северный поток — 2» рядом с местом ЧП пролетел самолёт-разведчик ВМС США.

«Разведывательный самолёт ВМС США пролетел рядом с местом прорыва газопровода «Северный поток — 2» в Балтийском море через несколько часов после появления первых повреждений», — сообщает Reuters со ссылкой на данные о перемещениях техники.

В агентстве уточнили, что Вашингтон «назвал полёт рутинным».

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев ранее назвал США главными выгодополучателями от взрывов на «Северных потоках».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что в феврале президент США Джо Байден обещал избавиться от «Северного потока — 2».

Как пояснила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, Байден обещал не уничтожить газопровод «Северный поток — 2», а не допустить его ввода в строй.

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