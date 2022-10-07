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Польша ввела временное управление в дочерней компании НОВАТЭКа

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Власти Польши сообщили о введении временного управления в российской «дочке» НОВАТЭКа — Novatek Green Energy, которая включена в список подсанкционных предприятий.
Польша ввела временное управление в дочерней компании НОВАТЭКа
  • РИА Новости

«Я принял решение ввести в Novatek Green Energy временное управление. Таким образом будет обеспечена энергетическая безопасность более 900 конечных потребителей почти на всей территории Польши», — говорится в заявлении польского министра развития и технологий Вальдемара Буды.

Ранее глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон сообщил, что компания обращается в суды Польши и Евросоюза из-за санкций, согласно которым она должна передать газовые сети польским компаниям.

Польша в апреле ввела санкции в отношении 50 российских физических и юридических лиц, среди которых НОВАТЭК.

Без сжиженного газа остались несколько десятков районов Польши, которые обеспечивала топливом компания Novatek Green Energy, а теперь польское правительство обязывает подразделение НОВАТЭКа передать собственную газотранспортную инфраструктуру польским компаниям.

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