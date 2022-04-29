Варшава обязала польскую «дочку» НОВАТЭК передать газовую инфраструктуру госкомпаниям

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Правительство Польши обязало Novatek Green Energy — польскую «дочку» компании «НОВАТЭК» — передать газовую инфраструктуру госкомпаниям, чтобы они могли поставлять газ в районы, которые остались без газоснабжения из-за включения этой компании в санкционный список Варшавы.
Варшава обязала польскую «дочку» НОВАТЭК передать газовую инфраструктуру госкомпаниям
  • AP

Как заявил пресс-секретарь польского правительства Пётр Мюллер, 29 апреля премьер Польши Матеуш Моравецкий на основании закона о кризисном управлении поручил госкомпаниям PGNiG, PSG и Gaz-System «незамедлительно поставить газ в сети, формальным владельцем которых является компания «НОВАТЭК».

«Эта фирма также по распоряжению премьера обязана на основании закона о кризисном управлении передать сети в распоряжение этим госкомпаниям, которые будут реализовывать поставки газа в те районы, куда фирма, связанная с большой российской газовой компанией, предоставляла ранее свои услуги», — цитирует его ТАСС.

Также в кабмине Польши заявили, что данное решение необходимо выполнить «незамедлительно».

Ранее компания «Газпром» сообщила о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.

Позже в «Газпроме» заявили, что Польша после приостановки прямых поставок газа из России покупает российские энергоресурсы реверсом из Германии.

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