«Новатэк» обращается в суды Польши и Евросоюза из-за санкций

Российская компания «Новатэк», занимающаяся добычей газа, обращается в суды Польши и Евросоюза из-за санкций, согласно которым она должна передать газовые сети польским компаниям.

Об этом сообщил глава «Новатэка» Леонид Михельсон.

«Обратились в польский суд, обращаемся в суд ЕС», — цитирует его РИА Новости.

Как напоминает агентство, Польша в апреле ввела санкции в отношении 50 российских физических и юридических лиц, среди которых «Новатэк».

Без сжиженного газа остались несколько десятков районов Польши, которые обеспечивала топливом компания Novatek Green Energy, а теперь польское правительство обязывает подразделение «Новатэка» передать собственную газотранспортную инфраструктуру польским компаниям.