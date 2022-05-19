«Новатэк» обращается в суды Польши и Евросоюза из-за санкций

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Российская компания «Новатэк», занимающаяся добычей газа, обращается в суды Польши и Евросоюза из-за санкций, согласно которым она должна передать газовые сети польским компаниям.

Об этом сообщил глава «Новатэка» Леонид Михельсон.

«Обратились в польский суд, обращаемся в суд ЕС», — цитирует его РИА Новости.

Как напоминает агентство, Польша в апреле ввела санкции в отношении 50 российских физических и юридических лиц, среди которых «Новатэк».

Без сжиженного газа остались несколько десятков районов Польши, которые обеспечивала топливом компания Novatek Green Energy, а теперь польское правительство обязывает подразделение «Новатэка» передать собственную газотранспортную инфраструктуру польским компаниям.

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