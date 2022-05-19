«Новатэк» обращается в суды Польши и Евросоюза из-за санкций
Об этом сообщил глава «Новатэка» Леонид Михельсон.
«Обратились в польский суд, обращаемся в суд ЕС», — цитирует его РИА Новости.
Как напоминает агентство, Польша в апреле ввела санкции в отношении 50 российских физических и юридических лиц, среди которых «Новатэк».
Без сжиженного газа остались несколько десятков районов Польши, которые обеспечивала топливом компания Novatek Green Energy, а теперь польское правительство обязывает подразделение «Новатэка» передать собственную газотранспортную инфраструктуру польским компаниям.