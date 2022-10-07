Дипломат Воронцов назвал неадекватными заявления Зеленского

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о превентивных ударах по России неадекватны и неприемлемы, заявил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов.

«Накануне прозвучали совершено неадекватные и абсолютно неприемлемые заявления киевского режима о необходимости превентивных ядерных ударов стран НАТО по России. В обязательном порядке отследим и учтём реакцию западных кураторов Киева», — цитирует его РИА Новости.

По словам Воронцова, необходимо выяснить, действовал ли Зеленский с согласия западных кураторов.

Ранее Зеленский заявил, что страны НАТО должны нанести превентивные удары по России для исключения применения Москвой ядерного оружия.

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что позиция ООН о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте остаётся прежней.