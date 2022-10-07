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Макрон: необходимо усилить защиту объектов инфраструктуры после ЧП на Nord Stream

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Страны ЕС должны усилить защиту объектов инфраструктуры после диверсий на «Северных потоках», заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Макрон: необходимо усилить защиту объектов инфраструктуры после ЧП на Nord Stream
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«Речь идёт об организованных диверсиях... Сложно указать источник, который за этим стоит. Мы должны усилить возможности защиты объектов инфраструктуры», — цитирует его ТАСС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее призвала страны ЕС привыкнуть и подготовиться к угрозам, аналогичным диверсиям на «Северных потоках».

В Москве сообщили, что Россия изучит возможность проведения собственного расследования на месте ЧП на газопроводах в связи с нежеланием властей Дании привлекать российских специалистов.

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