Макрон: необходимо усилить защиту объектов инфраструктуры после ЧП на Nord Stream
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«Речь идёт об организованных диверсиях... Сложно указать источник, который за этим стоит. Мы должны усилить возможности защиты объектов инфраструктуры», — цитирует его ТАСС.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее призвала страны ЕС привыкнуть и подготовиться к угрозам, аналогичным диверсиям на «Северных потоках».
В Москве сообщили, что Россия изучит возможность проведения собственного расследования на месте ЧП на газопроводах в связи с нежеланием властей Дании привлекать российских специалистов.