Макрон: необходимо усилить защиту объектов инфраструктуры после ЧП на Nord Stream

Страны ЕС должны усилить защиту объектов инфраструктуры после диверсий на «Северных потоках», заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Речь идёт об организованных диверсиях... Сложно указать источник, который за этим стоит. Мы должны усилить возможности защиты объектов инфраструктуры», — цитирует его ТАСС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее призвала страны ЕС привыкнуть и подготовиться к угрозам, аналогичным диверсиям на «Северных потоках».

В Москве сообщили, что Россия изучит возможность проведения собственного расследования на месте ЧП на газопроводах в связи с нежеланием властей Дании привлекать российских специалистов.