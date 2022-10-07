Aydınlık: турецкие торговцы попросили скорее решить проблемы с платежами по картам МИР
- РИА Новости
Об этом пишет издание Aydınlık.
Как рассказала продавец текстиля Филиз Вурал, местные жители проводили зиму благодаря тому, что зарабатывали в октябре и ноябре, но теперь не знают, как оплачивать аренду.
«Если проблема не будет решена как можно скорее, мы не сможем начать новый сезон», — сказала она.
Ранее Ростуризм сообщил, что возможные пути решения проблемы использования карт российской платёжной системы МИР в Турции прорабатываются.
До этого стало известно, что в Турции три государственных банка решили прекратить использование российской платёжной системы МИР.