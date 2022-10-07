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Aydınlık: турецкие торговцы попросили скорее решить проблемы с платежами по картам МИР

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Турецкие торговцы в Анталье и Белеке попросили скорее решить проблемы с платежами по картам МИР, опасаясь, что без этого курортный сезон окажется под угрозой срыва.
Aydınlık: турецкие торговцы попросили скорее решить проблемы с платежами по картам МИР
  • РИА Новости

Об этом пишет издание Aydınlık.

Как рассказала продавец текстиля Филиз Вурал, местные жители проводили зиму благодаря тому, что зарабатывали в октябре и ноябре, но теперь не знают, как оплачивать аренду.

«Если проблема не будет решена как можно скорее, мы не сможем начать новый сезон», — сказала она.

Ранее Ростуризм сообщил, что возможные пути решения проблемы использования карт российской платёжной системы МИР в Турции прорабатываются.

До этого стало известно, что в Турции три государственных банка решили прекратить использование российской платёжной системы МИР.

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