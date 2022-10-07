Aydınlık: турецкие торговцы попросили скорее решить проблемы с платежами по картам МИР

Турецкие торговцы в Анталье и Белеке попросили скорее решить проблемы с платежами по картам МИР, опасаясь, что без этого курортный сезон окажется под угрозой срыва.

Об этом пишет издание Aydınlık.

Как рассказала продавец текстиля Филиз Вурал, местные жители проводили зиму благодаря тому, что зарабатывали в октябре и ноябре, но теперь не знают, как оплачивать аренду.

«Если проблема не будет решена как можно скорее, мы не сможем начать новый сезон», — сказала она.

Ранее Ростуризм сообщил, что возможные пути решения проблемы использования карт российской платёжной системы МИР в Турции прорабатываются.

До этого стало известно, что в Турции три государственных банка решили прекратить использование российской платёжной системы МИР.