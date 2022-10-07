Лавров: Запад использует экологическую проблематику в узкокорыстных интересах

Западные страны используют экологическую проблематику в своих узкокорыстных интересах, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Нарастает тенденция злоупотребления со стороны развитых стран природоохранными лозунгами в целях продвижения своих узкокорыстных конъюнктурных, в том числе экономических интересов», — заявил Лавров, его слова приводит ТАСС.

Ранее Минэкономразвития России заявило, что односторонние санкции угрожают решению проблемы климата.

В начале августа генеральный директор ПАО «Европейская Электротехника» Илья Каленков в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» выразил мнение, что Россия не должна подражать западным странам, использующим зелёную повестку в ущерб интересам производителей ископаемого топлива.