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Лавров: Запад использует экологическую проблематику в узкокорыстных интересах

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Западные страны используют экологическую проблематику в своих узкокорыстных интересах, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Нарастает тенденция злоупотребления со стороны развитых стран природоохранными лозунгами в целях продвижения своих узкокорыстных конъюнктурных, в том числе экономических интересов», — заявил Лавров, его слова приводит ТАСС.

Ранее Минэкономразвития России заявило, что односторонние санкции угрожают решению проблемы климата.

В начале августа генеральный директор ПАО «Европейская Электротехника» Илья Каленков в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» выразил мнение, что Россия не должна подражать западным странам, использующим зелёную повестку в ущерб интересам производителей ископаемого топлива.

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