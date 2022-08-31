Минэкономразвития России: односторонние санкции угрожают решению проблемы климата
- РИА Новости
«Именно санкции стали реальной угрозой для климата и окружающей среды, триггером иных глобальных проблем, отбросив решение этой проблемы на годы назад. Санкции уже ставят под угрозу достижение заявленных целей по управлению рисками и адаптации в это жизненно важное для решительных климатических действий десятилетие», — цитирует его РИА Новости.
Ильичёв напомнил, что Россия вместе с Китаем, Индией, Саудовской Аравией последовательно выступала за недопустимость односторонних ограничительных мер.
Ранее российский президент Владимир Путин назвал вопросы экологической безопасности одними из ключевых приоритетов России.