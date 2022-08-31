Минэкономразвития России: односторонние санкции угрожают решению проблемы климата

Односторонние санкции угрожают решению проблемы климата, отбросив её на годы назад. Об этом заявил заместителя министра экономического развития России Владимир Ильичёв.

«Именно санкции стали реальной угрозой для климата и окружающей среды, триггером иных глобальных проблем, отбросив решение этой проблемы на годы назад. Санкции уже ставят под угрозу достижение заявленных целей по управлению рисками и адаптации в это жизненно важное для решительных климатических действий десятилетие», — цитирует его РИА Новости.

Ильичёв напомнил, что Россия вместе с Китаем, Индией, Саудовской Аравией последовательно выступала за недопустимость односторонних ограничительных мер.

Ранее российский президент Владимир Путин назвал вопросы экологической безопасности одними из ключевых приоритетов России.