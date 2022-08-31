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Минэкономразвития России: односторонние санкции угрожают решению проблемы климата

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Односторонние санкции угрожают решению проблемы климата, отбросив её на годы назад. Об этом заявил заместителя министра экономического развития России Владимир Ильичёв.
Минэкономразвития России: односторонние санкции угрожают решению проблемы климата
  • РИА Новости

«Именно санкции стали реальной угрозой для климата и окружающей среды, триггером иных глобальных проблем, отбросив решение этой проблемы на годы назад. Санкции уже ставят под угрозу достижение заявленных целей по управлению рисками и адаптации в это жизненно важное для решительных климатических действий десятилетие», — цитирует его РИА Новости.

Ильичёв напомнил, что Россия вместе с Китаем, Индией, Саудовской Аравией последовательно выступала за недопустимость односторонних ограничительных мер. 

Ранее российский президент Владимир Путин назвал вопросы экологической безопасности одними из ключевых приоритетов России.

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