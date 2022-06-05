Путин назвал вопросы экологической безопасности одними из ключевых приоритетов России
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«Подчеркну, в нашей стране вопросы рационального природопользования, обеспечения экологической безопасности находятся в числе ключевых общенациональных приоритетов», — отметил Путин.
Российский лидер подчеркнул, что сохранение биоразнообразия экосистемы, а также качество жизни и здоровье миллионов людей во многом зависит от успешного решения вопросов экологической безопасности.
Путин также отметил, что определённые результаты в этой сфере уже достигнуты.
«И безусловно, мы и впредь будем вносить свой вклад в решение проблем, связанных с улучшением состояния окружающей среды, предупреждением глобальных изменений климата», — заключил глава государства.
Ранее Путин поручил правительству к 10 июня подготовить проекты указов о мерах по сокращению лесных пожаров.