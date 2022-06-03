Путин поручил к 10 июня подготовить проекты указов о мерах по сокращению лесных пожаров

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Президент России Владимир Путин поручил правительству к 10 июня подготовить проекты указов о мерах по сокращению лесных пожаров.
Путин поручил к 10 июня подготовить проекты указов о мерах по сокращению лесных пожаров
  • РИА Новости

«Представить в установленном порядке проекты указов президента Российской Федерации... о мерах по сокращению площади лесных пожаров в Российской Федерации», — говорится в поручении на сайте Кремля.

Также кабмину поручено предоставить проекты указов о мерах по ликвидации последствий лесных пожаров на территориях Иркутской, Кемеровской, Курганской, Новосибирской и Омской областей, а также Красноярского края.

Ранее замруководителя Рослесхоза Алексей Венглинский заявил, что количество пожаров в регионах Сибири увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом, а пройденная огнём площадь — в 5,6 раза.

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