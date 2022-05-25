Рослесхоз: площадь сгоревшего в Сибири леса увеличилась в 5,6 раза

Замруководителя Рослесхоза Алексей Венглинский заявил, что количество пожаров в регионах Сибири увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом, а пройденная огнём площадь — в 5,6 раза.

«Всего с начала сезона на территории регионов СФО на сегодня возникло 2599 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнём, — 200 тыс. га… Количество пожаров, по данным субъектов, увеличилось в два раза. Площадь, пройденная огнём, выросла в 5,6 раза по отношению к прошлому году», — цитирует его РИА Новости.

Венглинский добавил, что показатели прошлой весны в целом нехарактерны для Сибирского региона, так как выпадало значительное количество осадков, которые обеспечили низкую горимость.

Замглавы Рослесхоза также подчеркнул, что 94% пожаров возникло по вине человека — из-за нарушений правил пожарной безопасности и пала сухой растительности.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе зафиксировали первые лесные пожары в этом сезоне.