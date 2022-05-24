Военнослужащие ЦВО отправились в Хакасию для борьбы с лесными пожарами

В Хакасию для помощи в ликвидации природных пожаров отправились военнослужащие подразделений ПВО Центрального военного округа (ЦВО) Минобороны России.

Об этом пишет ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

«Центральный военный округ направил военнослужащих и две единицы автомобильной техники повышенной проходимости для оперативной перевозки личного состава пожарных расчётов к очагам возгорания», — говорится в сообщении.

В настоящее время военные борются с огнём в Абазинском лесничестве у посёлка Большой Он, где горит территория площадью более 3 тыс. га.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе зафиксировали первые лесные пожары в этом сезоне.