Военнослужащие ЦВО отправились в Хакасию для борьбы с лесными пожарами

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В Хакасию для помощи в ликвидации природных пожаров отправились военнослужащие подразделений ПВО Центрального военного округа (ЦВО) Минобороны России.
Военнослужащие ЦВО отправились в Хакасию для борьбы с лесными пожарами
  • РИА Новости
  • © Валерий Мельников

Об этом пишет ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

«Центральный военный округ направил военнослужащих и две единицы автомобильной техники повышенной проходимости для оперативной перевозки личного состава пожарных расчётов к очагам возгорания», — говорится в сообщении.

В настоящее время военные борются с огнём в Абазинском лесничестве у посёлка Большой Он, где горит территория площадью более 3 тыс. га.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе зафиксировали первые лесные пожары в этом сезоне.

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