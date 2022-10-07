РИА Новости: задержанные на Аляске россияне пытались уйти от ответственности
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
«Они поплыли (на лодке. — RT) намеренно. Убежали они не от призыва, а по другой причине — чтобы уйти от ответственности за определённые действия на территории России — решили скрыться», — рассказал собеседник агентства.
Он также уточнил, что один из задержанных находится под следствием за хранение наркотиков.
Ранее губернатор Аляски Майк Даливи сообщил о задержании двух россиян, пытавшихся попасть в США.
Посольство России в США сообщило, что проведёт телефонный разговор с двумя россиянами, задержанными властями американского штата Аляска.