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РИА Новости: задержанные на Аляске россияне пытались уйти от ответственности

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Задержанные на Аляске россияне незаконно пересекли границу с США для того, чтобы уйти от ответственности.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Они поплыли (на лодке. — RT) намеренно. Убежали они не от призыва, а по другой причине — чтобы уйти от ответственности за определённые действия на территории России — решили скрыться», — рассказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что один из задержанных находится под следствием за хранение наркотиков.

Ранее губернатор Аляски Майк Даливи сообщил о задержании двух россиян, пытавшихся попасть в США.

Посольство России в США сообщило, что проведёт телефонный разговор с двумя россиянами, задержанными властями американского штата Аляска.

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