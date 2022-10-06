ADN: на Аляске задержали двух россиян при попытке попасть в США
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«Двое задержанных находятся в Анкоридже. Для нас это стало сюрпризом, но мы не ожидаем какого-то потока лиц», — приводит его слова Anchorage Daily News.
По данным местных властей, граждан России задержали на острове Святого Лаврентия в нескольких десятках километров от России.
Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов ранее заявил, что в страну с 21 сентября въехали около 200 тыс. граждан России.
В МВД Грузии сообщили о сокращении числа желающих пересечь границу граждан России.