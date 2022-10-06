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ADN: на Аляске задержали двух россиян при попытке попасть в США

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На Аляске задержали двух россиян, пытающихся попасть в США, заявил губернатор американского штата Майк Даливи.
ADN: на Аляске задержали двух россиян при попытке попасть в США
  • Gettyimages.ru
  • © The Good Brigade

«Двое задержанных находятся в Анкоридже. Для нас это стало сюрпризом, но мы не ожидаем какого-то потока лиц», — приводит его слова Anchorage Daily News.

По данным местных властей, граждан России задержали на острове Святого Лаврентия в нескольких десятках километров от России. 

Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов ранее заявил, что в страну с 21 сентября въехали около 200 тыс. граждан России.

В МВД Грузии сообщили о сокращении числа желающих пересечь границу граждан России. 

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