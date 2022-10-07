Маск обвинил руководство Twitter в безрассудных действиях

Бизнесмен Илон Маск обвинил руководителей социальной сети Twitter в безрассудных действиях, которые ставят под угрозу завершение сделки.

«Удивительно, но они (Twitter. — RT) настаивают на продолжении этого судебного процесса, безрассудно подвергая сделку риску и ставя под удар интересы своих акционеров», — говорится в заявлении адвокатов Маска, которое приводит телеканал CNBC.

Ранее Маск уведомил Twitter о расторжении сделки о покупке компании из-за того, что в соцсети не выполнили договорных обязательств.

После этого компания подала в суд на Маска, чтобы добиться приобретения соцсети миллиардером.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что американский предприниматель Илон Маск предложил Twitter возобновить сделку по приобретению компании по цене $54,2 за акцию.