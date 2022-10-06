ЕС внёс Газманова, Чичерину и Расторгуева в санкционный список
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Согласно официальному журналу ЕС, артисты включены в чёрный список за активную поддержку и действия, которые «подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины или стабильности или безопасности на Украине».
6 октября ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России, включая потолок цен на нефть.
Философ Александр Дугин также попал в обновлённый санкционный список Евросоюза.