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ЕС внёс Газманова, Чичерину и Расторгуева в санкционный список

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Российские музыканты Юлия Чичерина, Николай Расторгуев и Олег Газманов были включены в список персональных санкций ЕС против России.
ЕС внёс Газманова, Чичерину и Расторгуева в санкционный список
  • globallookpress.com
  • © Alexander Rekun

Согласно официальному журналу ЕС, артисты включены в чёрный список за активную поддержку и действия, которые «подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины или стабильности или безопасности на Украине».

6 октября ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России, включая потолок цен на нефть.

Философ Александр Дугин также попал в обновлённый санкционный список Евросоюза.

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