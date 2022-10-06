Евросоюз ввёл санкции против философа Александра Дугина

Философ Александр Дугин попал в санкционный список Евросоюза. Об этом свидетельствует опубликованный Брюсселем перечень.

В журнале ЕС утверждается, что Дугин — «политический философ, политолог, аналитик, стратег и давний идеолог Русского мира и евразийства».

«Он является членом так называемого Изборского клуба, российского консервативного аналитического центра, который специализируется на изучении внешней и внутренней политики России», — говорится в журнале.

В ЕС обвиняют Дугина в том, что он идеологически оправдывает воссоединение Крыма с Россией и спецоперацию на Украине.

«Дугин призвал к денацификации Украины и назвал её правительство фашистским», — отмечают еврочиновники.

20 августа в Подмосковье в результате теракта погибла дочь философа Дарья Дугина.

По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнительница — гражданка Украины Наталья Вовк. Вместе с ней убийство готовил гражданин Украины Богдан Цыганенко.

Александр Дугин заявил, что целью атаки была именно его дочь Дарья, она погибла за «русскую идею».