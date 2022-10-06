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Норвегия ограничит проход российских рыболовных судов в свои порты

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Норвегия ограничит проход российских рыболовных судов в свои порты, они будут подлежать проверке и смогут заходить лишь в три порта королевства.
Норвегия ограничит проход российских рыболовных судов в свои порты
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Trutschel/Photothek

«Правительство решило, что российские рыболовные суда могут заходить только в три порта, также все российские суда, прибывающие в эти порты, должны проверяться. Российские рыболовные суда должны иметь доступ только в порты Тромсё, Киркенеса и Ботсфьорда», — говорится в заявлении, которое приводит ТАСС.

28 июня Норвегия отклонила заявку России на пропуск грузов для российских посёлков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе — «Стурскуг».

После этого спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету палаты по международным делам изучить вопрос денонсации или приостановления договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море.

6 июля Норвегия согласилась пропустить через свою территорию грузы.

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