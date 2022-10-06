Advance: Зеленский одним документом взял в заложники Европу

Украинский президент Владимир Зеленский, подписав указ о невозможности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, фактически взял в заложники всю Европу. Об этом написал обозреватель хорватского портала Advance Д. Марьянович.

По его мнению, это тревожный и воинственный шаг со стороны властей Украины. Обозреватель заявил, что таким образом Зеленский «намеренно захлопывает двери для любого рода переговоров».

Он отметил, что Зеленский не вправе держать в заложниках всю Европу.

«Нужно чётко понимать следующее: мир всегда предпочтёт побеждённую Украину ядерному холокосту», — пишет автор.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин назвал отказ украинского президента Владимира Зеленского от переговоров с Россией неправильной позицией.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что попытки переговоров между Москвой и Киевом были сорваны по приказу США.