Advance: Зеленский одним документом взял в заложники Европу
- AP
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По его мнению, это тревожный и воинственный шаг со стороны властей Украины. Обозреватель заявил, что таким образом Зеленский «намеренно захлопывает двери для любого рода переговоров».
Он отметил, что Зеленский не вправе держать в заложниках всю Европу.
«Нужно чётко понимать следующее: мир всегда предпочтёт побеждённую Украину ядерному холокосту», — пишет автор.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин назвал отказ украинского президента Владимира Зеленского от переговоров с Россией неправильной позицией.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что попытки переговоров между Москвой и Киевом были сорваны по приказу США.