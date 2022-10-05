Замглавы МИД назвал отказ Зеленского от переговоров с Россией неправильной позицией
- РИА Новости
«Я думаю, совершенно неправильная, подлежащая осуждению позиция, потому что мы говорили о готовности говорить», — передаёт РИА Новости его слова.
Замминистра уточнил, что в Стамбуле состоялся последний раунд переговоров, которые были прерваны по вине Киева.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что попытки переговоров между Москвой и Киевом были сорваны по приказу США.