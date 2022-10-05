Замглавы МИД назвал отказ Зеленского от переговоров с Россией неправильной позицией

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин назвал отказ Зеленского от переговоров с Россией неправильной позицией.

«Я думаю, совершенно неправильная, подлежащая осуждению позиция, потому что мы говорили о готовности говорить», — передаёт РИА Новости его слова.

Замминистра уточнил, что в Стамбуле состоялся последний раунд переговоров, которые были прерваны по вине Киева.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что попытки переговоров между Москвой и Киевом были сорваны по приказу США.