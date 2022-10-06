Болтон заявил, что США нужна Россия в качестве кандидата в НАТО

В США заинтересованы в том, чтобы Россия могла стать кандидатом в члены НАТО, заявил экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

«Очевидная стратегическая цель Вашингтона — близкая к Западу Россия, подходящий кандидат в НАТО, на что мы и надеялись после распада Советского Союза», — написал он в материале для 19Fortyfive.

Ранее в интервью телеканалу CNN Болтон признался, что участвовал в организации государственных переворотов в других частях света.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова Болтона об участии США в подготовке переворотов за рубежом «точкой невозврата» и абсолютно новыми откровениями деятелей американской внешней политики.

Позднее сам Болтон в эфире телеканала Newsmax назвал «неженками» тех, кто подверг его критике за признание.