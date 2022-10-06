Узнать больше

Болтон заявил, что США нужна Россия в качестве кандидата в НАТО

Короткая ссылка
В США заинтересованы в том, чтобы Россия могла стать кандидатом в члены НАТО, заявил экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.
Болтон заявил, что США нужна Россия в качестве кандидата в НАТО
  • AP
  • © Andrew Harnik

«Очевидная стратегическая цель Вашингтона — близкая к Западу Россия, подходящий кандидат в НАТО, на что мы и надеялись после распада Советского Союза», — написал он в материале для 19Fortyfive.

Ранее в интервью телеканалу CNN Болтон признался, что участвовал в организации государственных переворотов в других частях света.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова Болтона об участии США в подготовке переворотов за рубежом «точкой невозврата» и абсолютно новыми откровениями деятелей американской внешней политики.

Позднее сам Болтон в эфире телеканала Newsmax назвал «неженками» тех, кто подверг его критике за признание.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить