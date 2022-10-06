Узнать больше

Матвиенко назвала ложью заявления об исходящей от России угрозы применения ядерного оружия

Короткая ссылка
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко на саммите спикеров парламентов G20 назвала ложными заявления о якобы исходящей от России угрозы применения ядерного оружия.
Матвиенко назвала ложью заявления об исходящей от России угрозы применения ядерного оружия
  • РИА Новости

«Коллективный Запад уже исчерпал аргументы, чтобы дискредитировать Россию, чтобы нагнетать вокруг России такую ярую русофобию, пугать мир такой страшной Россией. Начали запускать эту мульку о ядерной угрозе России. Это очередная ложь, очередной фейк», — цитирует её ТАСС.

Матвиенко подчеркнула, что у России никогда не было планов угрожать кому бы то ни было ядерным оружием, отметив, что оно рассматривается Москвой исключительно как фактор сдерживания.

Ранее директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков сообщил о приверженности России заявлению лидеров стран ядерной пятёрки о недопустимости развязывания ядерной войны.

В МИД также сообщили, что использование сил ядерного реагирования Москвой, согласно российской военной доктрине, возможно исключительно в ответ на агрессию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить