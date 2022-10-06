Матвиенко назвала ложью заявления об исходящей от России угрозы применения ядерного оружия

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко на саммите спикеров парламентов G20 назвала ложными заявления о якобы исходящей от России угрозы применения ядерного оружия.

«Коллективный Запад уже исчерпал аргументы, чтобы дискредитировать Россию, чтобы нагнетать вокруг России такую ярую русофобию, пугать мир такой страшной Россией. Начали запускать эту мульку о ядерной угрозе России. Это очередная ложь, очередной фейк», — цитирует её ТАСС.

Матвиенко подчеркнула, что у России никогда не было планов угрожать кому бы то ни было ядерным оружием, отметив, что оно рассматривается Москвой исключительно как фактор сдерживания.

Ранее директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков сообщил о приверженности России заявлению лидеров стран ядерной пятёрки о недопустимости развязывания ядерной войны.

В МИД также сообщили, что использование сил ядерного реагирования Москвой, согласно российской военной доктрине, возможно исключительно в ответ на агрессию.