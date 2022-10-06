Матвиенко назвала ложью заявления об исходящей от России угрозы применения ядерного оружия
- РИА Новости
«Коллективный Запад уже исчерпал аргументы, чтобы дискредитировать Россию, чтобы нагнетать вокруг России такую ярую русофобию, пугать мир такой страшной Россией. Начали запускать эту мульку о ядерной угрозе России. Это очередная ложь, очередной фейк», — цитирует её ТАСС.
Матвиенко подчеркнула, что у России никогда не было планов угрожать кому бы то ни было ядерным оружием, отметив, что оно рассматривается Москвой исключительно как фактор сдерживания.
Ранее директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков сообщил о приверженности России заявлению лидеров стран ядерной пятёрки о недопустимости развязывания ядерной войны.
В МИД также сообщили, что использование сил ядерного реагирования Москвой, согласно российской военной доктрине, возможно исключительно в ответ на агрессию.