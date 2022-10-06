Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко предложила парламентам России и Украины начать мирные переговоры.

Об этом она заявила в ходе саммита парламентов стран G20.

«Давайте прямо сегодня, на площадке парламентской «двадцатки» сядем за стол переговоров, парламент России и парламент Украины», — цитирует её РИА Новости.

Она предложила предпринять попытку «найти договорённости» между сторонами.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин назвал отказ украинского президента Владимира Зеленского от переговоров с Россией неправильной позицией.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что попытки переговоров между Москвой и Киевом были сорваны по приказу США.