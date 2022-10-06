Профессор Лунд: в Финляндии существует риск полного отключения электричества

Регулирование потребления электроэнергии в Финляндии может привести к полному отключению электричества в стране, заявил профессор университета Аалто Петер Лунд.

Об этом сообщает MTV Uutiset.

«В худшем случае это может привести к выходу из строя всей энергосистемы — полному отключению. Тогда нигде в стране не будет электричества», — заявил Лунд.

Он рассказал, что на фоне сокращения поставок российского газа власти Финляндии рассматривают различные варианты регулирования и использования резервов энергоресурсов ради поддерживания равновесия между потреблением и производством электроэнергии.

Ранее стало известно, что кабмин Финляндии на фоне приостановки «Северного потока» предоставит энергетическим компаниям страны гарантии ликвидности на сумму до €10 млрд.

По данным газеты Helsingin Sanomat, финская госкомпания Gasum вынуждена продолжать закупки российского природного газа в рамках действующего контракта, поскольку в противном случае она будет вынуждена платить просто так.