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Профессор Лунд: в Финляндии существует риск полного отключения электричества

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Регулирование потребления электроэнергии в Финляндии может привести к полному отключению электричества в стране, заявил профессор университета Аалто Петер Лунд.
Профессор Лунд: в Финляндии существует риск полного отключения электричества
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает MTV Uutiset.

«В худшем случае это может привести к выходу из строя всей энергосистемы — полному отключению. Тогда нигде в стране не будет электричества», — заявил Лунд.

Он рассказал, что на фоне сокращения поставок российского газа власти Финляндии рассматривают различные варианты регулирования и использования резервов энергоресурсов ради поддерживания равновесия между потреблением и производством электроэнергии.

Ранее стало известно, что кабмин Финляндии на фоне приостановки «Северного потока» предоставит энергетическим компаниям страны гарантии ликвидности на сумму до €10 млрд.

По данным газеты Helsingin Sanomat, финская госкомпания Gasum вынуждена продолжать закупки российского природного газа в рамках действующего контракта, поскольку в противном случае она будет вынуждена платить просто так.

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