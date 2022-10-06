Профессор Лунд: в Финляндии существует риск полного отключения электричества
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Об этом сообщает MTV Uutiset.
«В худшем случае это может привести к выходу из строя всей энергосистемы — полному отключению. Тогда нигде в стране не будет электричества», — заявил Лунд.
Он рассказал, что на фоне сокращения поставок российского газа власти Финляндии рассматривают различные варианты регулирования и использования резервов энергоресурсов ради поддерживания равновесия между потреблением и производством электроэнергии.
Ранее стало известно, что кабмин Финляндии на фоне приостановки «Северного потока» предоставит энергетическим компаниям страны гарантии ликвидности на сумму до €10 млрд.
По данным газеты Helsingin Sanomat, финская госкомпания Gasum вынуждена продолжать закупки российского природного газа в рамках действующего контракта, поскольку в противном случае она будет вынуждена платить просто так.