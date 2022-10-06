Мишустин: Запад наращивает давление на отстаивающие свои национальные интересы страны

Запад наращивает давление на государства, которые отстаивают свои национальные интересы и не готовы играть по западным правилам.

Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на пленарном заседании Каспийского экономического форума в Москве.

«Коллективный Запад в попытках сохранить существующий удобный ему миропорядок оказывает нарастающее давление на другие страны», — цитирует его РИА Новости.

Мишустин отметил, что в первую очередь давление оказывается на те страны, которые отстаивают свои национальные интересы и не готовы играть по западным правилам.

«Это, в том числе, и Россия», — заключил он.

Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ранее напомнил, что страны Запада ввели против России 11 тыс. санкций.