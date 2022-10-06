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Мишустин: принятие в состав России четырёх регионов спровоцировало новый виток прессинга

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Принятие в состав России четырёх регионов стало поводом для нового витка западного прессинга, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Это историческое, судьбоносное решение стало очередным поводом для нового витка прессинга со стороны коллективного Запада», — цитирует его ТАСС.

Мишустин отметил, что в состав России вошли регионы, жители которых духовно и культурно всегда оставались с ней.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии четырёх новых регионов в состав России.

Перед этим документы были одобрены Советом Федерации и Госдумой.

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