Мишустин: принятие в состав России четырёх регионов спровоцировало новый виток прессинга
«Это историческое, судьбоносное решение стало очередным поводом для нового витка прессинга со стороны коллективного Запада», — цитирует его ТАСС.
Мишустин отметил, что в состав России вошли регионы, жители которых духовно и культурно всегда оставались с ней.
5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии четырёх новых регионов в состав России.
Перед этим документы были одобрены Советом Федерации и Госдумой.