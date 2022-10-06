Депутат Белик: благополучие украинцев не беспокоит Вашингтон, Лондон и Брюссель

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT заявление еврокомиссара по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретона о том, что Украина не может вступить в Североатлантический альянс в условиях боевых действий на её территории.

По мнению парламентария, эти условия — «очередная отговорка для Украины, которую коллективному Западу невыгодно и даже опасно принимать в состав НАТО».

Депутат считает, что Украину используют как «площадку, на которой удобно противостоять России».

«Благополучие же жителей этой страны не беспокоит тех, кто сидит в высоких кабинетах Вашингтона, Лондона и Брюсселя. Страны НАТО не собираются воевать с Россией из-за Украины, население которой стало разменной монетой в большой геополитической игре», — считает Белик.

Он добавил, что Североатлантический альянс оставляет Украину «один на один с проблемами, которые фактически и создал коллективный Запад».

«Её дальнейшая судьба им неинтересна, что своими заявлениями подтверждают западные политики», — заключил собеседник RT.

Ранее комиссар ЕС заявил, что Украина не может стать членом НАТО в условиях боевых действий.

30 сентября Зеленский заявил о подаче Киевом заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке.