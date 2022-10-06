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Захарова назвала ангажированной позицию секретариата ООН по референдумам и Украине

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Россия считает ангажированной позицию секретариата ООН по референдумам и Украине, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова назвала ангажированной позицию секретариата ООН по референдумам и Украине
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«В очередной раз подтвердился ангажированный и беспринципный подход секретариата к украинскому сюжету. Убеждены, что такое положение надо менять. Оно не красит секретариат ООН и его руководителя», — заявила Захарова.

Она также отметила, что у Генсека ООН Антониу Гутерреша не может быть самостоятельной позиции, тем более по территориальным вопросам.

«Согласно уставу, эта должность предполагает осуществление функций главного административного должностного лица ООН», — пояснила она.

Ранее в постпредстве России при ООН заявили, что Гутерреш не имел полномочий делать заявление о референдумах от имени организации.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии четырёх новых регионов в состав России.

Перед этим документы были одобрены Советом Федерации и Госдумой.

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