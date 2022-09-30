военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Постпредство России: Гутерреш не уполномочен выступать от имени ООН по теме референдумов

Короткая ссылка
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не имел полномочий делать заявление о референдумах от имени ООН, заявили в постпредстве России при организации.

Отмечается, что «административные функции не дают Генеральному секретарю права делать политические заявления от имени всей ООН», а также «единолично давать интерпретации норм Устава (ООН. — RT) и документов Генеральной Ассамблеи».

«Всё это однозначно свидетельствует о превышении полномочий высочайшим чиновником ООН», — приводит текст документа РИА Новости.

В ведомстве отметили, что заявление Гутерреша по референдумам стало проявлением двойных стандартов.

В вопросе Украины Генсек ООН демонстрирует такой же избирательный подход, как страны Запада, и ставит себя в один ряд с ними, заключили в постпредстве.

Ранее российский президент Владимир Путин проинформировал турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана об итогах референдумов, которые прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить