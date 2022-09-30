Постпредство России: Гутерреш не уполномочен выступать от имени ООН по теме референдумов

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не имел полномочий делать заявление о референдумах от имени ООН, заявили в постпредстве России при организации.

Отмечается, что «административные функции не дают Генеральному секретарю права делать политические заявления от имени всей ООН», а также «единолично давать интерпретации норм Устава (ООН. — RT) и документов Генеральной Ассамблеи».

«Всё это однозначно свидетельствует о превышении полномочий высочайшим чиновником ООН», — приводит текст документа РИА Новости.

В ведомстве отметили, что заявление Гутерреша по референдумам стало проявлением двойных стандартов.

В вопросе Украины Генсек ООН демонстрирует такой же избирательный подход, как страны Запада, и ставит себя в один ряд с ними, заключили в постпредстве.

Ранее российский президент Владимир Путин проинформировал турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана об итогах референдумов, которые прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях.