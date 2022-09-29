Путин проинформировал Эрдогана о референдумах на освобождённых территориях

Российский президент Владимир Путин проинформировал турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана об итогах референдумов, которые прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях.

«Подчёркнуто, что голосование прошло в условиях прозрачности, в полном соответствии с нормами и принципами международного законодательства. Жители этих регионов реализовали своё право на самоопределение в соответствии с положениями Устава ООН, международными пактами о правах человека 1966 года и хельсинкским Заключительным актом 1975 года», — сообщает пресс-служба Кремля.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу ранее заявил, что Анкара не признаёт итогов референдумов о вхождении в состав России в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

По предварительным данным, после обработки 100% протоколов в ДНР за проголосовали 99,23% граждан, в Луганской Народной Республике — 98,42%, в Запорожской области этот показатель составил 93,11%, а в Херсонской — 87,05%.