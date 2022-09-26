МИД Турции: Анкара не признаёт референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях
- РИА Новости
«Мы заявляли и заявляем России, что не признаём аннексию Крыма. Не признаём и итоги референдумов, которые проходят на территории Украины», — передаёт РИА Новости слова Чавушоглу.
Ранее стало известно, что явка на референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях превысила 50%.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.