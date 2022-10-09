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В ЕП обеспокоены сотрудничеством России и Ирана на фоне украинского конфликта

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Юлия Гуреева
Депутат Европарламента, бывшая глава МИД Польши Анна Фотыга обратила внимание европейских властей на укрепление сотрудничества Москвы и Тегерана, в частности в экономической сфере. С письмом политика в адрес Еврокомиссии ознакомился RT.
В ЕП обеспокоены сотрудничеством России и Ирана на фоне украинского конфликта
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  • © Izzet Keribar

В своём обращении Фотыга отметила, что конфликт на Украине привёл к более тесному сотрудничеству России и Ирана. Она напомнила, что в середине июля Иранская национальная нефтяная компания (NIOC) и «Газпром» подписали меморандум о взаимопонимании, проекты в рамках которого оцениваются в $40 млрд.

По её словам, Москва пытается укрепить экономические связи с Тегераном и обойти санкции. 

«В свете укрепления экономического сотрудничества и сведений об использовании своп-схемы, предусматривающей снабжение Тегерана российской нефтью в обмен на продажу Ираном своей нефти клиентам в России, какие меры могут быть приняты, чтобы предотвратить уклонение России и Ирана от санкций ЕС и международных санкций?» — поинтересовалась евродепутат. 

Она также спросила, как в ЕК оценивают перспективы возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий (иранской ядерной сделки), учитывая, что Тегеран оказывает политическую и экономическую поддержку России. 

В сентябре президент России Владимир Путин во время встречи с иранским лидером Ибрагимом Раиси заявил, что отношения между двумя государствами развиваются по всем векторам.

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