В ЕП обеспокоены сотрудничеством России и Ирана на фоне украинского конфликта

Депутат Европарламента, бывшая глава МИД Польши Анна Фотыга обратила внимание европейских властей на укрепление сотрудничества Москвы и Тегерана, в частности в экономической сфере. С письмом политика в адрес Еврокомиссии ознакомился RT.

В своём обращении Фотыга отметила, что конфликт на Украине привёл к более тесному сотрудничеству России и Ирана. Она напомнила, что в середине июля Иранская национальная нефтяная компания (NIOC) и «Газпром» подписали меморандум о взаимопонимании, проекты в рамках которого оцениваются в $40 млрд.

По её словам, Москва пытается укрепить экономические связи с Тегераном и обойти санкции.

«В свете укрепления экономического сотрудничества и сведений об использовании своп-схемы, предусматривающей снабжение Тегерана российской нефтью в обмен на продажу Ираном своей нефти клиентам в России, какие меры могут быть приняты, чтобы предотвратить уклонение России и Ирана от санкций ЕС и международных санкций?» — поинтересовалась евродепутат.

Она также спросила, как в ЕК оценивают перспективы возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий (иранской ядерной сделки), учитывая, что Тегеран оказывает политическую и экономическую поддержку России.

В сентябре президент России Владимир Путин во время встречи с иранским лидером Ибрагимом Раиси заявил, что отношения между двумя государствами развиваются по всем векторам.