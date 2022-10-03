В МИД Ирана назвали провокационные действия США причиной украинского кризиса

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани выразил уверенность, что украинский кризис стал следствием провокационных действий Соединённых Штатов и НАТО.

«К сожалению, огонь (кризиса на Украине. — RT), который был вызван провокационными действиями НАТО во главе с США, всё ещё горит», — приводит заявление дипломата ТАСС.

По мнению Канани, некоторым странам выгоден затяжной характер конфликта на Украине.

«Исламская Республика Иран считает, что следует избегать любых провокационных действий, которые могут подорвать путь к миру, стабильности и спокойствию», — заключили в ведомстве.

Ранее глава Военного комитета НАТО голландский адмирал Роб Бауэр на пресс-конференции в Таллине заявил, что альянс начал планировать своё расширение у границ России «несколько лет назад».

Главный редактор The American Conservative (TAC) Патрик Бьюкенен заявил, что расширение НАТО на восток привело к эскалации ситуации на Украине.