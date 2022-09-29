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В Иране не исключили совместного с АвтоВАЗом производства машин

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Власти Ирана хотели бы заключить с российской компанией «АвтоВАЗ» соглашение о совместном производстве автомобилей. Об этом заявил председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш.

Манеш отметил, что никогда за всю историю российско-иранских отношений не наблюдалось такого сближения между двумя государствами, как сейчас.

«Мы должны воспользоваться возможностью, мы должны составить долгосрочный план, чтобы это сотрудничество продолжалось и далее уже при других обстоятельствах», — сказал он РИА Новости.

Таким образом Манеш ответил на вопрос, какова вероятность заключения соглашения между АвтоВАЗом и Ираном с целью совместного производства автомобилей.

Ранее компания «АвтоВАЗ» возобновила производство автомобилей Lada Granta 2022 модельного года с водительскими подушками безопасности.

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