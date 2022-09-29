В Иране не исключили совместного с АвтоВАЗом производства машин
Манеш отметил, что никогда за всю историю российско-иранских отношений не наблюдалось такого сближения между двумя государствами, как сейчас.
«Мы должны воспользоваться возможностью, мы должны составить долгосрочный план, чтобы это сотрудничество продолжалось и далее уже при других обстоятельствах», — сказал он РИА Новости.
Таким образом Манеш ответил на вопрос, какова вероятность заключения соглашения между АвтоВАЗом и Ираном с целью совместного производства автомобилей.
Ранее компания «АвтоВАЗ» возобновила производство автомобилей Lada Granta 2022 модельного года с водительскими подушками безопасности.