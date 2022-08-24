АвтоВАЗ возобновил производство Lada Granta с подушками безопасности

Компания «АвтоВАЗ» возобновила производство автомобилей Lada Granta 2022 модельного года с водительскими подушками безопасности.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Все автомобили Lada Granta 2022 модельного года оснащаются водительской подушкой безопасности», — говорится в заявлении.

Вместе с этим уточняется, что для «старших» комплектаций Lada Granta доступна также подушка безопасности переднего пассажира.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ возобновил производство внедорожника Lada Niva Travel в новой комплектации.

12 августа газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат» сообщила, что самым распространённым легковым автомобилем в России является Lada 2107.