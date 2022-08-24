АвтоВАЗ возобновил производство Lada Granta с подушками безопасности
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Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Все автомобили Lada Granta 2022 модельного года оснащаются водительской подушкой безопасности», — говорится в заявлении.
Вместе с этим уточняется, что для «старших» комплектаций Lada Granta доступна также подушка безопасности переднего пассажира.
Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ возобновил производство внедорожника Lada Niva Travel в новой комплектации.
12 августа газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат» сообщила, что самым распространённым легковым автомобилем в России является Lada 2107.