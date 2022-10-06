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В мексиканском штате Герреро преступники расстреляли мэра

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Вооружённые люди, проникшие в муниципальный дворец Сан-Мигель-Тотолапана в мексиканском штате Герреро, расстреляли 18 человек, включая мэра.

«Согласно предварительным данным следствия, в Сан-Мигель-Тотолапане 18 человек погибли и ещё двое были ранены в результате вооружённого нападения на городскую мэрию», — говорится в заявлении координационного стола по вопросам мира штата Герреро в Twitter.

Отмечается, что вооружённые люди проникли в здание муниципальной администрации во время совещания мэра и его команды.

23 августа журналист Фредид Роман погиб в результате покушения на юго-западе Мексики в штате Герреро.

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