В МИД Греции назвали открытым вопрос о выплате военных репараций Германией
Об этом он сообщил после встречи с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау в Варшаве.
«Для греческого правительства и греческого общества этот вопрос остаётся открытым», — приводит слова Дендиаса ТАСС.
Глава греческого МИД подчеркнул, что решение этого вопроса является делом принципа.
Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии за ущерб, причинённый во время Второй мировой войны.
Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что вопрос о репарациях Польше урегулирован международным правом.