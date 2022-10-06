В МИД Греции назвали открытым вопрос о выплате военных репараций Германией

Глава МИД Греции Никос Дендиас заявил, что вопрос о выплате Германией стране репараций за военные преступления в годы Первой и Второй мировых войн остаётся открытым.

Об этом он сообщил после встречи с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау в Варшаве.

«Для греческого правительства и греческого общества этот вопрос остаётся открытым», — приводит слова Дендиаса ТАСС.

Глава греческого МИД подчеркнул, что решение этого вопроса является делом принципа.

Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии за ущерб, причинённый во время Второй мировой войны.

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что вопрос о репарациях Польше урегулирован международным правом.