Конгрессмен США Скэлиз раскритиковал Байдена после решения ОПЕК+ по добыче нефти
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По мнению американского конгрессмена, Байден уничтожил нефтегазовую промышленность США, а также сделал Вашингтон зависимым от ОПЕК+.
«Байден умолял ОПЕК+ добывать больше нефти. Организация делает наоборот — сокращает добычу на 2 млн баррелей в день. Полный провал», — написал Скэлиз в Twitter.
По его мнению, страны ОПЕК+ «просто смеются» над США.
5 октября производители нефти ОПЕК+ на заседании договорились с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.
В Вашингтоне после этого заявили, что президент США Джо Байден разочарован решением ОПЕК+.
Он поручил американскому министерству энергетики изучить возможность наращивания объёмов добычи нефти в Соединённых Штатах.