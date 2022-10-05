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Конгрессмен США Скэлиз раскритиковал Байдена после решения ОПЕК+ по добыче нефти

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Конгрессмен и парламентский организатор в палате представителей Соединённых Штатов Стивен Скэлиз подверг критике энергетическую политику, проводимую американским лидером Джо Байденом, после решения стран ОПЕК+ сократить добычу нефти.
Конгрессмен США Скэлиз раскритиковал Байдена после решения ОПЕК+ по добыче нефти
  • Gettyimages.ru

По мнению американского конгрессмена, Байден уничтожил нефтегазовую промышленность США, а также сделал Вашингтон зависимым от ОПЕК+.

«Байден умолял ОПЕК+ добывать больше нефти. Организация делает наоборот — сокращает добычу на 2 млн баррелей в день. Полный провал», — написал Скэлиз в Twitter.

По его мнению, страны ОПЕК+ «просто смеются» над США.

5 октября производители нефти ОПЕК+ на заседании договорились с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.

В Вашингтоне после этого заявили, что президент США Джо Байден разочарован решением ОПЕК+.

Он поручил американскому министерству энергетики изучить возможность наращивания объёмов добычи нефти в Соединённых Штатах.

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