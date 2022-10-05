Аналитик из США Энджети счёл ошибочной реакцию Зеленского на предложение Маска по Украине
- AP
«Илон Маск выдвигает сложное дипломатическое решение конфликта вместо ядерной войны, а Зеленский обвиняет его в поддержке России лишь за такое предложение», — написал он в Twitter.
По мнению Энджети, СМИ и американская внешнеполитическая элита теперь будут придерживаться точно такого же отношения к России.
Ранее Маск предложил свой вариант урегулирования конфликта вокруг Украины, согласно которому Крым остаётся в составе России, а в недавно присоединённых к России регионах ещё раз проводятся референдумы под наблюдением ООН.