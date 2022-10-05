Аналитик из США Энджети счёл ошибочной реакцию Зеленского на предложение Маска по Украине

Проблема «украинского дискурса» заключается в том, что президент Украины Владимир Зеленский сразу отмёл предложение бизнесмена Илона Маска урегулировать конфликт дипломатическим путём, чтобы «избежать ядерной войны», а СМИ и западные элиты теперь будут повторять за Зеленским. Такое мнение высказал американский аналитик Саагар Энджети.

«Илон Маск выдвигает сложное дипломатическое решение конфликта вместо ядерной войны, а Зеленский обвиняет его в поддержке России лишь за такое предложение», — написал он в Twitter.

По мнению Энджети, СМИ и американская внешнеполитическая элита теперь будут придерживаться точно такого же отношения к России.

Ранее Маск предложил свой вариант урегулирования конфликта вокруг Украины, согласно которому Крым остаётся в составе России, а в недавно присоединённых к России регионах ещё раз проводятся референдумы под наблюдением ООН.