РИА Новости: в Вену прибыла делегация России во главе с Новаком для переговоров ОПЕК+

В Вену прибыла делегация из России во главе с вице-премьером Александром Новаком для переговоров альянса ОПЕК+, сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомлённый источник.

Сегодня ОПЕК+ может обсудить новое сокращение добычи нефти, по информации СМИ, обсуждается снижение производства на величину от 1 млн до 2 млн баррелей в сутки.

Не исключено, что страны договорятся не об одномоментном, а постепенном сокращении.

Как ранее писала Financial Times со ссылкой на источники, Россия и Саудовская Аравия, а также другие производители на заседании ОПЕК+ 5 октября объявят о резком сокращении добычи нефти.

По информации CNN, правительство США предпринимает попытки отговорить страны ОПЕК+ от решения снизить объём производства сырой нефти.