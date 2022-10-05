The Hill: Австрия предложила провести переговоры для решения конфликта на Украине

Австрия предложила провести переговоры, которые помогли бы разрешить конфликт на Украине, на своей территории.

Об этом пишет издание The Hill.

По словам автора, австрийский чиновник предложил страну в качестве нейтральной площадки для переговоров по разрешению конфликта на Украине.

Также отмечается, что благодаря этой площадке будут поддерживаться каналы связи с российской стороной.

Вместе с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москве не поступало по дипломатическим или иным каналам предложение от Австрии.

7 сентября в австрийском МИД поддержали идею гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о создании зоны защиты на Запорожской АЭС.

Кроме того, бывший вице-канцлер Австрии Штрахе заявил о вине Запада в обострении ситуации на Украине.