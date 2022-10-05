The Hill: Австрия предложила провести переговоры для решения конфликта на Украине
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Об этом пишет издание The Hill.
По словам автора, австрийский чиновник предложил страну в качестве нейтральной площадки для переговоров по разрешению конфликта на Украине.
Также отмечается, что благодаря этой площадке будут поддерживаться каналы связи с российской стороной.
Вместе с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москве не поступало по дипломатическим или иным каналам предложение от Австрии.
7 сентября в австрийском МИД поддержали идею гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о создании зоны защиты на Запорожской АЭС.
Кроме того, бывший вице-канцлер Австрии Штрахе заявил о вине Запада в обострении ситуации на Украине.