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Бывший вице-канцлер Австрии Штрахе: поставки западного оружия Киеву обостряют ситуацию

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Поставки западного оружия на Украину ведут к дальнейшему обострению ситуации, заявил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.

«Те, кто думают, что поставки оружия со стороны США и стран-членов НАТО помогут Украине — просто не умеют мыслить реалистично и в итоге осознают свою ошибку. Западная военная помощь приведёт к ужасным человеческим страданиям, дальнейшему обострению ситуации и к невообразимому числу человеческих жертв», — цитирует Штрахе РИА Новости.

Он отметил, что Соединённые Штаты и НАТО фактически развязали на Украине прокси-войну против России, которая также представляет опасность для Европы.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны, поставляя вооружение Украине, становятся соучастниками преступлений против мирного населения республик Донбасса.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также отмечала, что Запад, по сути, стал соучастником геноцида жителей ЛНР и ДНР.

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