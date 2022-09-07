В МИД Австрии поддержали идею создания защитной зоны на ЗАЭС

Австрийский МИД поддержал идею гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о создании зоны защиты на Запорожской АЭС.

В ведомстве выразили встревоженность выводами международного агентства в отношении атомной электростанции.

«Как принимающая страна МАГАТЭ мы полностью поддерживаем рекомендацию о создании зоны защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности вокруг станции», — говорится в сообщении МИД Австрии в Twitter.

Ранее МАГАТЭ опубликовало отчёт по итогам поездки делегации на Запорожскую АЭС.

В нём ведомство, в частности, заявило, что во избежание повреждений АЭС нужна договорённость всех сторон о создании защитной зоны вокруг станции.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что российская сторона не считает серьёзной такую инициативу.