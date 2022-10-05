FP заявил о возможном отказе Чехии и Словакии от поддержки Киева из-за цен на энергоресурсы

Обозреватель журнала Foreign Policy (FP) Тим Гослинг выразил мнение, что Чехия и Словакия могут отказаться от поддержки Украины в связи с возможностью внутриполитических потрясений из-за роста цен на энергоресурсы.

Он отметил, что зимой эти страны могут столкнуться с внутриполитической нестабильностью в связи с ростом цен и страхом возникновения дефицита запасов энергоресурсов.

По его словам, «есть риск, что это может ослабить поддержку» Киева со стороны этих государств.

Ранее министр обороны технического правительства Болгарии Димитр Стоянов отказал Киеву в поставках тяжёлого вооружения.

В августе Россия отозвала у ряда предприятий Чехии и Болгарии лицензии на право ремонта вертолётов типа «Ми» за сотрудничество с Украиной.