FP заявил о возможном отказе Чехии и Словакии от поддержки Киева из-за цен на энергоресурсы
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Он отметил, что зимой эти страны могут столкнуться с внутриполитической нестабильностью в связи с ростом цен и страхом возникновения дефицита запасов энергоресурсов.
По его словам, «есть риск, что это может ослабить поддержку» Киева со стороны этих государств.
Ранее министр обороны технического правительства Болгарии Димитр Стоянов отказал Киеву в поставках тяжёлого вооружения.
В августе Россия отозвала у ряда предприятий Чехии и Болгарии лицензии на право ремонта вертолётов типа «Ми» за сотрудничество с Украиной.